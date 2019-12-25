Михаил Мишустин предостерег от проведения массовых мероприятий. Об этом глава правительства сообщил коллегам в рамках координационного совета при кабмине РФ по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр страны, что нельзя пренебрегать здоровьем населения ради коммерческой выгоды.
Нам, конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. Есть четко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Напомним, что ранее аналогичное мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что профильное ведомство подало в суд на организаторов одного из концертов, который проходил на выходных в Петербурге. Речь идет о концерте Басты.
Правительство направит 113 млн рублей на ликвидацию ущерба окружающей среде в Усолье-Сибирском.
Фото: Kremlin.ru
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