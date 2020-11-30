Мишустин: запад применяет давление и санкции, чтобы сохранить привилегированное положение

Он считает, что страны используют политику экономического давления.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страны Запада применяют давление и санкции, чтобы сохранить привилегированное положение. Мнением он поделился на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

По словам Мишустина, сейчас в мировой политике и экономике происходят непростые процессы.

Не все готовы принять, что современный мир становится многополярным. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он считает, что страны Запада стараются сохранить своё привилегированное положение — и ради этого нарушают важнейшие международные принципы, используя политику экономического давления. Мишустин назвал санкции инструментом вмешательства во внутренние дела других стран. Также, подчеркнул глава российского кабмина, по "надуманным предлогам" вводятся протекционистские меры в международной торговле и инвестициях.

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Видео: Youtube/Россия 24