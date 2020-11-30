Особое внимание стоит уделить безопасности жителей.

Правительство направит 113 млн рублей на ликвидацию ущерба окружающей среде в Усолье-Сибирском. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин проводил совещание по ситуации в населённом пункте, поручил держать ситуацию под контролем.

Самые опасные объекты на территории уже ликвидированы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он подчеркнул, что работы продолжаются. По его словам, особое внимание стоит уделить безопасности жителей и специалистов, которые ликвидируют химические загрязнения.

Мишустин также заявил, что в будущем планируется постройка новой системы водоснабжения и очистных сооружений.

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Видео: Правительство России