Именно малый бизнес пострадал сильнее всего из-за пандемии коронавируса.

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили до конца 2021 года. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями.

Он отметил, что продление моратория соответствует поручению президента.

Глава кабмина отметил, что именно малый бизнес пострадал сильнее всего из-за пандемии коронавируса. По словам Мишустина, в данном секторе заняты миллионы людей.

И наша задача - продолжить их поддержку. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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