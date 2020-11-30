Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили до конца 2021 года. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями.
Он отметил, что продление моратория соответствует поручению президента.
Глава кабмина отметил, что именно малый бизнес пострадал сильнее всего из-за пандемии коронавируса. По словам Мишустина, в данном секторе заняты миллионы людей.
И наша задача - продолжить их поддержку.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
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