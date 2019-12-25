Мишустин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Луну

Премьер-министр РФ по видеосвязи пообщался с главой правительства Китая.

Михаил Мишустин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на поверхность естественного спутника Земли. Об этом глава российского правительства рассказал иностранным коллегам по видеосвязи. Чиновник принял участие на регулярной встрече глав кабминов РФ и КНР.

Хотел бы поздравить вас и весь китайский народ с успешной посадкой зонда "Чанъэ-5" на поверхность Луны, этапным достижением космической программы КНР Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник надеется на то, что российско-китайские отношения и сотрудничество в космической отрасли продолжат активно развиваться.

Мишустин ввел повышающие коэффициенты на выплаты по COVID-19.

Фото: Kremlin.ru