Мишустин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Луну

Михаил Мишустин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на поверхность естественного спутника Земли. Об этом глава российского правительства рассказал иностранным коллегам по видеосвязи. Чиновник принял участие на регулярной встрече глав кабминов РФ и КНР.
Хотел бы поздравить вас и весь китайский народ с успешной посадкой зонда "Чанъэ-5" на поверхность Луны, этапным достижением космической программы КНР
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Чиновник надеется на то, что российско-китайские отношения и сотрудничество в космической отрасли продолжат активно развиваться.
Мишустин ввел повышающие коэффициенты на выплаты по COVID-19.
Фото: Kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все