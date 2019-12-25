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Мишустин ввел повышающие коэффициенты на выплаты по COVID-19
Сегодня, 15:43
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lesjasap

Мишустин ввел повышающие коэффициенты на выплаты по COVID-19

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Коэффициент введен на 27 территориях.

Михаил Мишустин ввел повышающие коэффициенты на выплаты по COVID-19. Об этом говорится на официальном портале правовой информации. Премьер-министр подписал документ, устанавливающий социальные выплаты на 27 территориях для тех, кто борется с пандемией коронавируса. Речь идет о медицинских работниках, соцработниках, силовиках и другим категориям граждан. На каждом территории показатель свой. Коэффициент устанавливается от 0,3 единицы.

Утвердить прилагаемые повышающие коэффициенты к специальным социальным выплатам

текст постановления

В список из 27 территорий вошли острова Северного Ледовитого океана и его морей, острова Белого моря (коэффициент 1), НАО (коэффициент 0,8), ЯНАО (коэффициент 0,8), Хакасия (коэффициент 0,3), Якутия (коэффициент 0,8), Чукотка (коэффициент 1), ЕАО (коэффициент 0,3). В Сахалинском регионе коэффициент составил 0,8, в Ногликском, Охинском, Северо-Курильском и Южно-Курильском городских округах и остальных территориях региона - 0,5. 

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Фото: Kremlin.ru

Теги: михаил мишустин, соцвыплаты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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