Ведомство подало в суд на организаторов одного из концертов в Петербурге.

Роспотребнадзор назвал недопустимыми массовые концерты во время пандемии, Об этом во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила глава ведомства Анна Попова. Чиновник рассказала, что ведомство обратилось в суд в отношении организаторов мероприятия, прошедшего в "Ледовом дворце" в Петербурге на выходных. Ранее пользователи социальных сетей возмутились из-за того, что на концерт было допущено так много человек. Они не могли соблюдать правила социального дистанцирования.

Ситуация, которая имела место в одном из городов РФ в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что также рассматривается ситуация с концертом группы "Чиж & Co", который состоялся в одном из клубов Петербурга. По данным Роспотребнадзора мероприятие не было согласовано с властями города, а также оно прошло с нарушением санитарных норм. Попова призвала не проводить массовые мероприЯТия в сложной эпидемиологической обстановки, не подвергать риску здоровье и жизни людей.

Мишустин предостерег от проведения массовых мероприятий.

Фото: Kremlin.ru