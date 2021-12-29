Мишустин освободил от должности арестованного замглавы Минтранса

Владимира Токарева арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности арестованного по обвинению в мошенничестве заместителя министра транспорта Владимира Токарева. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовых актов.

Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе, говорится в документе

Напомним, на прошлой неделе Хорошевский суд Москвы арестовал до 18 марта Токарева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали 19 января. По версии следствия, Токарев до своего назначения в российском правительстве, будучи первым замдиректора ООО "Спецтрансстрой", совместно с рядом лиц присвоил себе более 520 миллионов рублей.

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Фото: Минтранс РФ