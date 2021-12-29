Украинский депутат устроил драку и сломал стол из-за недопуска на заседание

Артем Дмитрук обвинил власти Одессы в воровстве.

Украинский депутат устроил драку в городском совете города Одесса и сломал стол из-за недопуска на заседание своих коллег. Ролик с инцидентом в парламенте опубликовали журналисты местного ТГ-канала. Известно, что героем истории стал представитель политического движения "Слуга народа" Артем Дмитрук.

В СМИ уточнили, что депутат решил посетить совещание из-за постановления городских властей передать коммерческим лицам шесть гектаров курортных земель.

Снова дербанят земли одесситов! Иначе для чего им нужна была такая охрана, такое противостояние? Чтобы СМИ не пришли, чтобы народный депутат не зашел! Потому что они воруют на каждой земельной комиссии. Артем Дмитрук, депутат

Охрана не пропустила гостя в помещение, как и его сторонников. На опубликованных кадрах видно, что Дмитрук пытается сделать удушающий прием одному из оппонентов. Затем мужчина залезает на стол и делает попытку обойти охрану. Однако ему мешает ломающаяся под ногами мебель. В приступе гнева политик переворачивает стол.

Конфликт решила на месте прибывшая полиция. Депутат назвал ситуацию нарушением конституции и беспределом.

Фото и видео: Telegram / PavlovskyNews