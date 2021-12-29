Суд арестовал замглавы Минтранса Владимира Токарева

Чиновник будет находиться под стражей до 18 марта.

Хорошевский суд Москвы арестовал заместителя главы министерства по транспорту России Владимира Токарева. Мужчина подозревается по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Ильи Стрелкова, фигурант расследования не признал вину во вменяемом ему преступлении.

Удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде содержания под стражей. решение судьи

Сторона защиты заметила, что планирует обжаловать постановление инстанции о мере пресечения Токареву. Юрист добавил, что из-за сложности дела не может на данный момент его комментировать. Однако оно касается времени, когда Токарев находился на посту замминистра ведомства. Под стражей предполагаемый преступник будет находиться до 18 марта. Заседание проходило в закрытом режиме для СМИ из-за необходимости сохранения тайны о состоянии здоровья обвиняемого.

Судья пришел к выводу, что Владимир Токарев способен воспользоваться обширными связями для ликвидации улик или скрыться от следствия. Предположительно, на свободе могли также остаться его сообщники. На данный момент СК не установил всех фигурантов дела.

По делу замглавы Минтранса Токарева арестовали двух руководителей "Спецтрансстроя".

Фото и видео: Telegram / Агентство "Москва"