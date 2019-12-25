Минздрав объявил о старте третьей фазы исследований вакцины "Спутник V"

Михаил Мурашко заявил, что препарат с 9 сентября начали испытывать в рамках третьего этапа исследований.

Минздрав России объявил о старте третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V". Об этом заявил министр ведомства Михаил Мурашко.

"Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавируса. О ее регистрации заявил Владимир Путин 11 августа. Препарат против коронавируса начал производиться с 15 августа. Первая партия вакцины будет выпущена в гражданский оборот. Сначала прививки получат медики и граждане из группы риска. Массовая вакцинация населения в регионах запланирована на середину сентября.

Напомним, что ранее экспертное медицинское мировое издание The Lancet опубликовало результаты исследований первых двух этапов российской вакцины против COVID-19.

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