Разработчик вакцины назвал срок победы над коронавирусом в России

Массовая вакцинация позволит прекратить неконтролируемое распространение COVID-19 в популяции.

Директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург назвал срок победы над коронавирусом в России. Заявление он сделал в интервью газете "Известия".

По его словам, коронавирус может окончательно уйти из России к лету 2021 года — благодаря массовой вакцинации населения. Гинцбург рассказал, что при задействовании всех имеющихся в России мощностей можно произвести 80 миллионов доз вакцины "Спутник V".

И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. Александр Гинцбург, директор Института имени Гамалеи Минздрава России

Он отметил, что массовая вакцинация позволит прекратить неконтролируемое распространение COVID-19 в популяции.

Гинцбург рассказал, что его институт способен производить 600-700 тысяч доз вакцины. При этом "Биннофарм", "Р-Фарм" и "Генериум" совокупно способны производить около пяти миллионов доз препарата в месяц.

Александр Гинцбург добавил, что до начала массовой вакцинации в борьбе с вирусом, к сожалению, потери будут продолжаться.

Ранее Гинцбург рассказал, когда начнётся вакцинация населения от коронавируса.

Видео: kremlin.ru