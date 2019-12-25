В ближайшее время препарат попадет в регионы.

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России. Чиновники отметили, что первая партия препарата от коронавируса в ближайшее время будет направлена в регионы.

Напомним, что разработкой вакцины занимались специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с фондом прямых инвестиций. Препарат оказался первым зарегистрированным в мире. В рамках испытаний удалось сформировать у 100% добровольцев устойчивый гуморальный и клеточный иммунитет против инфекции. При этом ни у одного волонтера не наблюдались нежелательные явления.

Медики уточнили, что уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превышал уровень антител пациентов, которые переболели коронавирусом.

Разработчик вакцины назвал срок победы над коронавирусом в России.