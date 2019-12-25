Минздрав не рекомендует "Лопинавир" для лечения COVID-19

Минздрав России не рекомендует медицинский препарат "Лопинавир" для лечения COVID-19. Об этом чиновники заявили в новых рекомендациях по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией.
Доказательная база эффективности и безопасности у детей отсутствует. В настоящее время препарат не рекомендован ни детям, ни взрослым
сообщение Минздрава России
Напомним, что соединение препаратов Лопинавир/ритонавир применялось для лечения зараженных коронавирусом в Китае, Иране и США.
Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей.
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