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Минздрав не рекомендует "Лопинавир" для лечения COVID-19
Сегодня, 12:56
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lesjasap

Минздрав не рекомендует "Лопинавир" для лечения COVID-19

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Врачи не подтвердили доказательную базу эффективности лекарства против COVID-19.

Минздрав России не рекомендует медицинский препарат "Лопинавир" для лечения COVID-19. Об этом чиновники заявили в новых рекомендациях по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией. 

Доказательная база эффективности и безопасности у детей отсутствует. В настоящее время препарат не рекомендован ни детям, ни взрослым

сообщение Минздрава России

Напомним, что соединение препаратов Лопинавир/ритонавир применялось для лечения зараженных коронавирусом в Китае, Иране и США.

Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей.

Теги: коронавирус, лопинавир, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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