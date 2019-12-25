Минздрав не рекомендует "Лопинавир" для лечения COVID-19

Врачи не подтвердили доказательную базу эффективности лекарства против COVID-19.

Минздрав России не рекомендует медицинский препарат "Лопинавир" для лечения COVID-19. Об этом чиновники заявили в новых рекомендациях по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией.

Доказательная база эффективности и безопасности у детей отсутствует. В настоящее время препарат не рекомендован ни детям, ни взрослым сообщение Минздрава России

Напомним, что соединение препаратов Лопинавир/ритонавир применялось для лечения зараженных коронавирусом в Китае, Иране и США.

Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей.