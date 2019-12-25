Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей

Врачам доступна вторая редакция советов по лечению COVID-19 у несовершеннолетних.

Минздрав России утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Данный документ является второй версией методических советов для специалистов по лечению COVID-19 у несовершеннолетних.

Медики отметили, что рекомендации "Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией у детей" основаны на опыте ведения пациентов с COVID-19 в России, а также за границей. Согласно сведениям Минздрава, несовершеннолетние пациенты составляют около 6-7 процентов среди всех зараженных коронавирусом.

Минздрав: у онкобольных очень высок риск заболеть COVID-19.