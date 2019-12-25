Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Михаил Мурашко рассказал, что мужчины по-прежнему живут меньше, чем женщины.

Минздрав России сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России. Об этом во время заседании коллегии рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. Чиновник объяснил, что в среднем по стране мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины. Об этом свидетельствуют данные об ожидаемой продолжительности жизни в 2019 году.

Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, как и в предыдущие годы, составила 10 лет Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Согласно статистики Росстата, в среднем граждане РФ доживают до 73,3 лет. Существенный вклад в увеличение продолжительности жизни россиян внесли показатели младенческой смертности. Они в 2019 год упали на 3,9% по сравнению с 2018 годом.

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