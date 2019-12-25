Минздрав подготовит предложения по балансировке здравоохранения регионов

На отдельные регионы ожидается дополнительная нагрузка, связанная с потоком туристов.

Минздрав России подготовит предложения по балансировке здравоохранения регионов. Об этом во время правительственного заседания заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Необходимо подготовить и систему здравоохранения, особенно тех субъектов, которые принимают основной поток туристов Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

Чиновник напомнил, что регионы, в которых данная инициатива необходима, уже известны профильному ведомству. Чернышенко заметил, что на определенные регионы увеличится нагрузка в сфере здравоохранения из-за роста потока путешественников, связанная с закрытием иностранных направлений и открытия туристического сезона по стране.

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