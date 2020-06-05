Опыт борьбы с пандемией коронавируса поможет при будущих эпидемиях.

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом. С мнением выступил замминистра здравоохранения Евгений Камкин. Он отметил, что позитивная тенденция наметилась, несмотря на увеличение количества заражённых.

По его словам, борьба продолжается.

Мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Евгений Камкин, заместитель главы Минздрава РФ

Он добавил, что опыт борьбы с пандемией коронавируса поможет при будущих эпидемиях, а также при наступлении второй волны COVID-19. Минздрав прорабатывает вопрос о достаточном количестве коек при подобном сценарии совместно с Роспотребнадзором.

Ранее Минздрав рассказал, что "Фавипиравир" противопоказан детям.

Видео: kremlin.ru