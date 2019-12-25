Минздрав: "Фавипиравир" противопоказан детям

Данный пункт указан в новой редакции рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19.

Минздрав России заявил о том, что препарат "Фавипиравир" противопоказан детям. Об этом чиновники рассказали в седьмой редакции рекомендаций по профилактике, выявлению и лечению коронавируса.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации на следующих условиях: ...препарат противопоказан для назначения у детей и беременных представители Минздрава РФ

В документе указано на то, что "Фавипиравир" следует использовать исключительно в стационарных условиях под наблюдением врачей. В инструкции к лекарству следует указывать предупреждение о неполноте клинических данных при регистрации препарата.

Минздрав рекомендовал "Авифавир" для лечения коронавируса.