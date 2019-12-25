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Минздрав: "Фавипиравир" противопоказан детям
Сегодня, 15:34
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lesjasap

Минздрав: "Фавипиравир" противопоказан детям

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Данный пункт указан в новой редакции рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19.

Минздрав России заявил о том, что препарат "Фавипиравир" противопоказан детям. Об этом чиновники рассказали в седьмой редакции рекомендаций по профилактике, выявлению и лечению коронавируса.

Препарат зарегистрирован в Российской Федерации на следующих условиях: ...препарат противопоказан для назначения у детей и беременных

представители Минздрава РФ

В документе указано на то, что "Фавипиравир" следует использовать исключительно в стационарных условиях под наблюдением врачей. В инструкции к лекарству следует  указывать предупреждение о неполноте клинических данных при регистрации препарата.

Минздрав рекомендовал "Авифавир" для лечения коронавируса. 

Теги: коронавирус, минздрав, рекомендации, фавипиравир
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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