Минздрав рекомендовал "Авифавир" для лечения коронавируса

Препарат внесен в седьмую версию рекомендаций Минздрава по лечению коронавируса.

Минздрав России рекомендовал "Авифавир" для лечения коронавируса. Препарат включен в перечень методических решений по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 у пациентов. Данная версия документа является на данный момент седьмой, предоставленной профильным ведомством.

Напомним, что "Авифавир" создается на основе фавипиравира Российским фондом прямых инвестиций и "ХимРар". На данный момент лекарство входит в перечень из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавирусной инфекции. Свою эффективность лекарство доказало в рамках клинических испытаний. "Авифавир" способен блокировать механизмы размножения COVID-19. С 29 мая препарат получил регистрационное удостоверение от Минздрава РФ.

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Видео: kremlin.ru