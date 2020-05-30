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Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса

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Препарат получил торговое наименование "Авифавир".

Министерство Здравоохранения одобрило первый в России препарат против коронавируса. Об этом свидетельствует информация в государственном реестре лекарственных средств.

Препарат получил торговое наименование "Авифавир", его международное наименование — "Фавипиравир". Сообщается, что лекарство продемонстрировало наилучшие результаты по сравнению с другими препаратами, тестируемыми в России и за рубежом.

За разработку "Авифавира " отвечал Российским фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Исследовательским институтом химического разнообразия — "ХимРар". Срок введения в гражданский оборот составляет 5 лет, сообщается на сайте госреестра. 

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 396 575 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. От болезни излечилось 167 469 пациентов, скончались 4 555 человека.

Ранее: Россия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей

Видео: kremlin.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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