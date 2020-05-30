В России зарегистрировали 8952 новых случая коронавируса за сутки

Число зараженных в РФ приближается к 400 тысяч.

За минувшие сутки в России зафиксировано 8 952 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,3%.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 367. Далее идут Подмосковье — 735, Санкт-Петербург — 365, Нижегородская область — 289, Свердловская область — 261.

Всего с начала эпидемии в РФ зарегистрировано 396 575 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 212 человека. За весь период — 167 469.

За минувшие сутки скончалось 181 пациент с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 4 555 человека.

Видео: government.ru