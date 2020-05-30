Россия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей

Министр здравоохранения отметил что, эта сумма "сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи".

На борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции в России потратят около 500 миллиардов рублей. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе своего выступления на конференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19" в Уфе.

Глава Минздрава отметил, что во время эпидемии правительство не приостановило ни одного национального проекта по объемам финансирования. Средства поступают из всех уровней бюджета. Озвученные цифры министр назвал значительной суммой и прировнял ее к тратам на всю программную модернизацию первичной медико-санитарной помощи.

Мурашко также оценил итоги первых по реализации национальных проектов в первые три месяца 2020 года. По его словам, несмотря на то, что январь и февраль были довольно спокойными для медицинской помощи, это время было потрачено "на какую-то раскачку" и прошло неэффективно.

Объемы расходов по бюджетам регионов, на которые выделены были средства, не превышали десяти процентов. Это крайне низкие цифры

Михаил Мурашко

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 396 575 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. От болезни излечилось 167 469 пациентов, скончались 4 555 человека.

Видео: kremlin.ru