Работа по этому направлению должна получить широкое информационное сопровождение.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проанализировать коронавирусное законодательство — в том числе и московское. Он сделал это на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор должны проверить принятые в связи с пандемией коронавируса нормативные акты, которые затрагивают права и свободы граждан. Их практику применения ведомства должны оценить вместе с экспертным юридическим сообществом.

Поручение должно быть выполнено до 8 июня 2020 года. Работа по этому направлению должна получить широкое информационное сопровождение.

Ранее мы рассказывали, что правительство разработало план по восстановлению доходов россиян.