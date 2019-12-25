Доходы граждан к концу 2021 года должны увеличиться на 2,5%.

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян. Сегодня, 2 июня, президенту его должен представить премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом пишет РБК.

В плане есть чёткая установка, что Россия должна выйти на устойчивый рост ВВП в 2021 году. Внутренний валовый продукт ежегодно должен расти на уровне не менее 2,5%.

Правительство также рассчитывает добиться устойчивого роста реальных доходов населения, а также снизить безработицу ниже 5%.

Согласно плану, доходы граждан к концу 2021 года должны увеличиться на 2,5%, а оборот товаров в розницу — на 3%.

Планируется добиться снижения уровня бедности меньше тех показателей, которые были зафиксированы в 2019 году. По тем данным, бедными в России оставались 12,3% жителей.

Ранее мы писали, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.