Правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Документ подготовлен с учетом предложений регионов и представителей делового сообщества.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он добавил, что документ представят в Кремль 1 июня.
Мишустин рассказал, что основная цель плана — выход на путь устойчивого роста экономики и увеличение реальных доходов граждан. Это будет сделано при помощи цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья.
Председатель правительства отметил, что данные меру помогут преодолеть последствия пандемии коронавируса и начать структурные изменения в экономике.
Ранее были утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии.
Видео: government.ru
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