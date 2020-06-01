Он добавил, что документ представят в Кремль 1 июня.

Правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Документ подготовлен с учетом предложений регионов и представителей делового сообщества. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он добавил, что документ представят в Кремль 1 июня.

Мишустин рассказал, что основная цель плана — выход на путь устойчивого роста экономики и увеличение реальных доходов граждан. Это будет сделано при помощи цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья.

Председатель правительства отметил, что данные меру помогут преодолеть последствия пандемии коронавируса и начать структурные изменения в экономике.

Ранее были утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии.

Видео: government.ru