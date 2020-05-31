Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

На эти цели выделяется более 145 млн рублей.

Правительство России назначило размер спецвыплат за волонтёрскую деятельность во время коронавируса. На них смогут претендовать люди, которые приняли на временное проживание, в том числе, под временную опеку инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

На сайте кабмина опубликован постановление, которое уже одобрил премьер Михаил Мишустин. За каждый месяц в период с 1 апреля по 30 июня волонтерам будет выплачено по 12 тысяч 130 рублей за каждого человека, заботу над которым они осуществляют в период пандемии COVID-19.

Предоставление выплат планируется реализовать через Пенсионный фонд с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.

Видео: government.ru