Китайские ученые доказали неэффективность препарата при лечении COVID-19.

Арбидол признали бесполезным при коронавирусе. Об этом рассказали исследователи в научном журнале Med издательства Cell Press. Китайские ученые проанализировали действие популярных противовирусных препаратов на инфекцию COVID-19.

Иностранные клинические испытания показали, что арбидол, как и соединение лопинавир+ритонавир не помогают организму избавиться от коронавируса. Заместитель главы Центра инфекционных болезней Восьмой народной больницы Гуанчжоу заметил, что вышеуказанные препараты даже способны вызвать ненужные побочные эффекты при употреблении.

В Китае отметили, что эксперименты над арбидолом, лопинавиром и ритонавиром проводились из-за того, что эти лекарства ранее были рекомендованы Национальной комиссией здравоохранения КНР как средства для лечения COVID-19. Они попали в список от 19 февраля 2020 года. Тогда применение препаратов было обосновано экспериментами в пробирках, а также данными, предоставленными после борьбы с SARS и MERS.

ФАС признала нарушением рекламу "Арбидола" о коронавирусе.