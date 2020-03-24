"Фавипиравир" лучше лечит от коронавируса, чем "Арбидол".

Японское лекарство от коронавируса оказалось действеннее "Арбидола". Об этом сообщили китайские исследователи через библиотеку медицинских препринтов medRxiv.

У обычных пациентов с COVID-19, ранее не получавших противовирусное лечение, "Фавипиравир" можно рассматривать как предпочтительное лекарство считают медики

Ученые установили, что препарат "Фавипиравир" оказывается более эффективным против коронавирусной инфекции. В экспериментах принимали участие 236 человек, находившихся в стационаре с диагнозом COVID-19. Неделю группа из 116 человек принимала "Фавипиравир", остальные пациенты лечились "Арбидолом". На седьмой день частота выздоровлений в первой группе оказалась 71,43%, во второй - 55,86%.

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