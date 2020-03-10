ФАС признала нарушением рекламу "Арбидола" о коронавирусе

Об этом упоминается в распространенном сообщении антимонопольного ведомства.

Федеральная антимонопольная служба признала, что реклама лекарственного препарата "Арбидол", транслируемая по радиоэфиру в начале 2020 года, нарушает нормы профильного закона о рекламе. В ролике указывалось, что лекарство обладало терапевтической эффективностью против коронавируса. Однако это не упоминалось в инструкции по применению.

Ранее мы сообщали о том, что в шестую версию программы КНР по диагностике и лечению коронавируса вошел препарат "Абидол". Также накануне Федеральная антимонопольная служба и взялась за проверку рекламы препарата "Арбидол", в которой упоминается китайский коронавирус. На рекламу пожаловались граждане, услышав, что препарат способен бороться с коронавирусом. Сотрудники ФАС изучили рекламу и инструкцию к медикаменту, где действительно сказано о его возможном использовании для противостояния вирусу. Однако "эффективные" свойства лекарства нуждались в дополнительной оценке.

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