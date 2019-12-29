Антимонопольная служба возбудила дело против производителей ""Арбидола"". Поводом стала реклама препарата, в которой он представлен как лекарство от коронавируса.
Производящая "Арбидол" компания "Отисифарм" предоставила ФАС разъяснения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Однако, содержание ответа не уточняется.
Заявление в антимонопольную службу подали в конце января. В ФАС обратился гражданин, возмущённый тем, что ""Арбидол"" в рекламе называли эффективным от препаратом против коронавируса.
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