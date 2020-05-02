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Минздрав: Ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

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В министерстве напомнили о соблюдении правил безопасности в эпоху пандемии COVID-19.

Представители министерства здравоохранения РФ выпустили обращение по поводу текущей ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране. В Минздраве 2 мая сообщили, что сейчас нет оснований полагать о стабилизации ситуации с вирусом в РФ.

Ведомство напомнило, что COVID-19 до сих пор продолжает активно распространяться, в настоящее время сохраняется высокая вероятность заражения. Минздрав также предположил, что значительный рост числа новых случаев заболевания в РФ может быть следствием нарушения режима самоизоляции. 

Ранее в Минздраве уточнили, что в настоящее время в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра находятся 11 детей в тяжелом состоянии. За время пандемии коронавируса двое детей скончались.

К утру 2 мая в России зафиксировано 9 623 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны. Прирост составил 8,4%.  

Видео: стопкоронавирус.рф / YouTube

Теги: коронавирус, минздрав
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Тема дня,

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