Минздрав Германии назвал условия регистрации "Спутник V" в Евросоюзе

Россия должна предоставить результаты третьей фазы клинических испытаний.

Минздрав Германии назвал необходимое условие для регистрации "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель профильного ведомства. Чиновник уточнил, что для начала Россия должна предоставить результаты третьей фазы клинических испытаний препарата.

Я не хочу спекулировать о том, есть ли у этой вакцины шансы при регистрации. Но как известно, есть четкие критерии, чтобы провести оценку при регистрации, и условием для этого является завершенная третья стадия испытаний Минздрав ФРГ

Эксперт отметил, что пока что не видел запроса от российской стороны о регистрации препарата "Спутник V" в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Напомним, что ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V" будут опубликованы в популярном научном издании уже на следующей неделе.

Еврокомиссия подтвердила право Венгрии приобрести "Спутник V".

Фото: Минздрав России