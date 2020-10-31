Минувшей ночью из-за тумана Петербург стал "Сайлент Хиллом"

Прошлой ночью с пятницы на субботу, 31 октября, на Петербург опустился туман, о котором предупреждали в ГУ МЧС по городу.
Видео изменившейся погоды поделился мобильный корреспондент Piter.tv. На ролике можно заметить, как на улице Зайцева в Кировском районе города стало так туманно ночью, что напомнило атмосферу в фильме и игре "Сайлент Хилл".
Между тем, туман ожидается предстоящей ночью и утром, но уже в Ленинградской области. Piter.tv уже опубликовал прогноз погоды на 1 ноября и для Петербурга, и для 47 региона.
Видео: Piter.tv
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