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Минувшей ночью из-за тумана Петербург стал "Сайлент Хиллом"

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Видео поделился наш мобильный корреспондент.

Прошлой ночью с пятницы на субботу, 31 октября, на Петербург опустился туман, о котором предупреждали в ГУ МЧС по городу.

Видео изменившейся погоды поделился мобильный корреспондент Piter.tv. На ролике можно заметить, как на улице Зайцева в Кировском районе города стало так туманно ночью, что напомнило атмосферу в фильме и игре "Сайлент Хилл".

Между тем, туман ожидается предстоящей ночью и утром, но уже в Ленинградской области. Piter.tv уже опубликовал прогноз погоды на 1 ноября и для Петербурга, и для 47 региона.

Видео: Piter.tv

Теги: петербург, погода, туман
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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