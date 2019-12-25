МЧС предупредило петербуржцев о тумане 31 октября

Пелена опустится на город ночью и утром.

МЧС предупредило петербуржцев о тумане в субботу, 31 октября. Такую информацию дали в пресс-службе структуры со ссылкой на прогноз специалистов ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Белая пелена обещает окутать отдельные районы города ночью и утром. Спасатели настоятельно рекомендовали горожанам быть осторожнее на дорогах. Автомобилистов в туманное время стоит сбавить скорость и быть предельно внимательными или же вовсе воздержаться от поездки, если туман густой и плотный. Пешеходам необходимо позаботиться о наличии на своей одежде светоотражающих элементов.

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