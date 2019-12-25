Названы самые популярные города для отдыха петербуржцев этой осенью

Топ-3 заняли Сочи, Ялта и Зеленогорск.

Аналитики сервиса "Яндекс. Путешествия" выяснили, какие направления внутреннего туризма выбирают петербуржцы этой осенью чаще всего. Специалисты изучили интерес к бронированию отелей за октябрь-ноябрь и составили рейтинг. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Самыми популярными местами для отдыха у жителей Петербурга оказались Сочи, Ялта и Зеленогорск. В топ-5 также попали Сестрорецк и Москва. Кроме того, петербуржцы интересуются поездками в Сортавалу, Старую Руссу, Калининград и Выборг.

В рамках программы Ростуризма за поездки в эти города жители Петербурга смогут получить кешбэк. Путешественники могут вернуть до 20% от потраченной суммы с 15 октября по 5 декабря текущего года.

Ранее мы писали, что Петербург вошел в пятерку городов мира по росту цен на жилье.

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