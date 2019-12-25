Петербург вошел в пятерку городов мира по росту цен на жилье

Лидером рейтинга стал турецкий Измир.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что Петербург вошел в рейтинг топ-5 городов по росту цен на жилье. Соответствующий рейтинг составила консалтинговая компания Knight Frank.

В Петербурге жильё за год подорожало на 16,2%. В итоге город на Неве переместился с шестой строчки на пятую. При этом Москва совершила скачок с 143 до 92 места.

По словам экспертов, причины роста цен на жильё в Петербурге — сниженные ставки по ипотеке. Также на текущую ситуацию на рынке влияет нестабильный курс валют.

Ранее мы сообщали о том, что лидером по вводу жилья в сентябре стал Выборгский район.

Фото:pixabay