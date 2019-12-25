Лидером по вводу жилья в сентябре стал Выборгский район

Тройку лидеров замкнули Московский и Невский районы.

В сентябре 2020 года лидером по вводу жилья стал Выборгский район Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по строительству.

Всего за прошедший месяц в эксплуатацию ввели свыше 180 тысяч квадратных метров жилья или 57 домов на 4264 квартир вместе с индивидуальным строительством. На Выборгский район пришлось более 53 тысяч "квадратов" нового жилья или 7 домов на 1367 квартир. Второе место по вводу жилья занял Московский район с его 46 870 "квадратами", а третье – Невский район с 40 672 квадратными метрами.

Также отмечается, что за месяц в Петербурге ввели в эксплуатацию 15 объектов общегражданского назначения, среди которых значатся парк в Пушкинском районе, склад склад автокомпонентов в Красногвардейском районе и реконструированное производственное здание в Невском районе.

Ранее мы писали, что в Калининском районе Петербурга открыли новый гериатрический центр.

Фото: Piter.TV