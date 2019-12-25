Ноябрь в Петербурге может начаться с первых морозов

Температура "ниже нуля" планируется только в ночное время и в окрестностях.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на 1 ноября. Информацией синоптиков поделились в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что в предстоящее воскресенье в Петербурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер примет южное, юго-восточное направления и наберет скорость в 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью местами может опуститься до -2 градусов, а в целом ожидается до +1...+3 градусов. Днем потеплеет до 4-6 градусов выше нуля.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы сообщали о том, что Гидрометцентр пообещал теплую зиму в России. Эксперт рассказал, что в большинстве регионов по стране ожидается теплая зима, но она не исключает периодических морозов.

Фото: Piter.tv