Роман Вильфанд рассказал о прогнозах на зиму 2020-2021 годов.

Гидрометцентр пообещал теплую зиму в России. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на научного руководителя ведомства Романа Вильфанда. Эксперт рассказал, что в большинстве регионов по стране ожидается теплая зима, но она не исключает периодических морозов.

В целом зима ожидается теплая, но это не значит, что не будет значительных морозов. Погода будет неоднородной Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России

В декабре 2020 года ожидается температура выше нормы. Особенно это будет заметно на севере европейской части РФ и на северной половине западной Сибири, Якутии и Красноярского края. Январь будет теплым. Теплая погода порадует южную часть европейской части России. В феврале повышенная температура будет держать на всей европейской части страны. В остальных регионах прогнозируется погода в районе нормальных показателей.

Петербуржцам пообещали аномальное тепло в первой декаде ноября.

Фото: Piter.tv