Петербуржцам пообещали аномальное тепло в первой декаде ноября

Температура воздуха будет на 7 градусов выше нормы.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в начале ноября. По словам специалиста, в первой декаде месяца будет аномально тепло. Об этом пишут "Невские Новости".

Плюсовая температура будет сохраняться в городе на Неве первые 10 дней ноября. "Если вчера и сегодня было +10…+12, то будет прохладнее – в разные дни по-разному, +6…+7", - отметил синоптик.

В целом температура в Петербурге в эти дни будет на 7 градусов выше нормы. В город придет антициклон, и осадки закончатся. Поэтому, предварительно, в начале ноября не стоит ждать снега.

Ранее мы писали, что Nord Wind запустила прямые авиарейсы между Петербургом и Новокузнецком.

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