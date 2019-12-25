В Ленобласти 1 ноября ожидается до +7 градусов тепла

Ночью и утром возможен туман.

Стал известен прогноз погоды в Ленинградской области на 1 ноября. Информацией синоптиков поделились в пресс-службе ГУ МЧС по 47 региону со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В предстоящее воскресенье в Ленобласти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и ночью в отдельных районах ожидается туман.

Ветер примет южное, юго-восточное направления. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Температура воздуха на востоке региона может опуститься до -5 градусов, а в целом ожидается до -2...+3 градусов. Днем потеплеет до 2-7 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы опубликовали прогноз погоды на 1 ноября для Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.tv