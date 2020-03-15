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Минобрнауки России рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение студентов

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На данный момент в РФ зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Минобрнауки России рекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение студентов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. 

Ранее с аналогичной рекомендацией для школьников выступил Роспотребнадзор. Уже известно о том, что на дистанционное обучение переходит Первый московский медицинский университет им. Сеченова, петербургский ЛГУ и СПБГУ.

На данный момент в РФ зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. В мире заражены уже более 160 тысяч человек в более 140 странах. 

Теги: коронавирус, минобрнауки
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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