Школьников в России рекомендовано перевести на дистанционное обучение

С такими рекомендациями выступили в министерстве просвещения РФ.

Школам в российских регионах рекомендовано перевести учащихся на дистанционный режим обучения. Как сообщила 14 марта пресс-служба ведомства, такие меры предлагаются в связи с профилактикой распространения коронавируса.

Соответствующие рекомендации Роспотребнадзора по усилению санэпидемконтроля ведомство отправило во все регионы страны. При этом рекомендуется выстраивать учебный процесс так, чтобы он не нарушался при переходе на дистанционный режим работы, приветствуется применение онлайн-форматов.

Отметим, что в Петербурге также отреагировали на рекомендации министерства просвещения. Окончательное решение о переводе учеников на домашнее обучение местный комитет по образованию примет 16 марта. Свободная форма посещения школы введена в Москве.