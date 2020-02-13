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Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

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Город освободили от немцев 13 февраля 1945 года.

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта. Это произошло в преддверии 75-летнего юбилея с момента освобождения города от фашистов. В документах говорится о том, что введение в страну Красной армии имеет единственную цель. Она связана с изгнанием немцев с территории столицы Венгрии и освобождению народа. К моменту прихода советских солдат город был практически уничтожен.

Большая часть превратилась в руины. Проведена колоссальная работа по разминированию

вспоминают очевидцы

Военные опубликовали также протокол допроса взятого в плен генерал-майора Габора Герлоци, схему расположения подразделений немцев и Красной армии, фотоархив. Напомним, что СССР освободил Будапешт 13 февраля 1945 года. Стратегическая операция велась войсками второго и третьего Украинских фронтов 108 дней. В ней также принимала участие Дунайская военная флотилия.

Ранее Piter.tv писал о том, что Макрон обвинил Россию в попытках переписать историю Второй мировой.

Видео: YouTube/British Pathé, AV Geeks, WatchMojo.com

Теги: будапешт, вторая мировая война, минобороны, освобождение
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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