Город освободили от немцев 13 февраля 1945 года.

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта. Это произошло в преддверии 75-летнего юбилея с момента освобождения города от фашистов. В документах говорится о том, что введение в страну Красной армии имеет единственную цель. Она связана с изгнанием немцев с территории столицы Венгрии и освобождению народа. К моменту прихода советских солдат город был практически уничтожен.

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Военные опубликовали также протокол допроса взятого в плен генерал-майора Габора Герлоци, схему расположения подразделений немцев и Красной армии, фотоархив. Напомним, что СССР освободил Будапешт 13 февраля 1945 года. Стратегическая операция велась войсками второго и третьего Украинских фронтов 108 дней. В ней также принимала участие Дунайская военная флотилия.

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Видео: YouTube/British Pathé, AV Geeks, WatchMojo.com