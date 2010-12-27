  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Сегодня, 10:52
56
lesjasap

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

0 0

В ведомстве назвали информацию "фейком".

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией. Елена Гитлянская опровергла данные о расстреле оперативников в Закарпатье. Об этом пресс-секретарь Службы безопасности Украины написала в своем аккаунте на Facebook.

Уважаемые журналисты, не распространяйте фейк. Это полный бред!

прокомментировала иностранка

Напомним, что днем 23 декабря появилась информация  о том, что четырех офицеров спецслужбы убили. Их якобы расстреляли местные бандиты, которые занимались провозом контрабанды. На момент публикации материала официального комментария от ведомства не последовало. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: венгрия, сбу, убийство
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии