В ведомстве назвали информацию "фейком".

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией. Елена Гитлянская опровергла данные о расстреле оперативников в Закарпатье. Об этом пресс-секретарь Службы безопасности Украины написала в своем аккаунте на Facebook.

Уважаемые журналисты, не распространяйте фейк. Это полный бред! прокомментировала иностранка

Напомним, что днем 23 декабря появилась информация о том, что четырех офицеров спецслужбы убили. Их якобы расстреляли местные бандиты, которые занимались провозом контрабанды. На момент публикации материала официального комментария от ведомства не последовало.

Ранее Piter.tv писал о том, что Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

