Однако страна не хочет выступать против единой позиции ЕС.

Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС. Глава МИД заявил, что также государство лишилось многих экспортных возможностей. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто в интервью местному телеканалу RTVI.

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Однако чиновники не откажутся от европейского единства по вопросу ограничений. Венгрия выступает за честный диалог, ведь с политической и экономической точек зрения санкции усложняют работу.

Напомним, что ЕС ввел санкции после воссоединения РФ с Крымом в 2014 году. Приостановились переговоры о безвизовом режиме о новом договоре о сотрудничестве. Для должностных лиц введен запрет на въезд в ЕС, их активы заморожены.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД Венгрии назвали прогнозы о выходе страны из ЕС глупыми.

