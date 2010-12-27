В МИД Венгрии назвали прогнозы о выходе страны из ЕС глупыми. Об этом сообщили "РИА Новости". Глава ведомства Петер Сийярто заявил, что страна не планирует выходить из европейского союза.
Мы заинтересованы в сильном ЕС. И чтобы сделать ЕС снова сильным, участвуем в дебатах, посвященных будущему
заметил спикер
Ранее такое предположение сделал датский Saxo Bank, назвав такую идею "шокирующей". Авторы предположили, что Венгрия может отказаться от участия в ЕС из-за разногласий. Это решение власти должны были принять до конца 2020 года. Глава МИД опроверг подобные слухи. Сейчас Венгрия делает все от нее зависящее, чтобы Евросоюз укрепился.
Ранее Piter.tv писал о том, что Венгрия будет дальше препятствовать сотрудничеству НАТО и Украины.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )