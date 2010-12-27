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Венгрия будет дальше препятствовать сотрудничеству НАТО и Украины
Сегодня, 16:59
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nastya960

Венгрия будет дальше препятствовать сотрудничеству НАТО и Украины

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Посол Иштван Ийдятро отметил, что Венгрия блокирует форум из-за закона об образовании на Украине.

Посол Венгрии на Украине Иштван Ийдятро заявил, что Венгрия будет продолжать блокировать проведение Совета Украина — НАТО. Об этом сообщило издание "Главком".

Посол отметил, что Будапешт не препятствует интеграции Украины в НАТО, но страна блокирует форум, "это политический уровень — Совет Украина — НАТО".

Посол Иштван Ийдятро отметил, что Венгрия блокирует форум из-за закона об образовании на Украине. Из-за него в стране уменьшается возможность обучения на языках нацменьшинств.

Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе.

Теги: венгрия, нато, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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