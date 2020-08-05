Минобороны получило еще один полк С-400

"Алмаз – Антей" досрочно сдал военному ведомству второй полк ЗРК "Триумф" в 2020 году.

Минобороны России получило еще один полк С-400. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители пресс-службы концерна "Алмаз-Антей". Компания передала военным комплект российских зенитных ракетных систем "Триумф".

"Алмаз – Антей" передал военному ведомству второй в текущем году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области пресс-служба концерна

В компании рассказали, что перед торжественно передачей боевой техники системы вывели на полигон. Там ЗРК продемонстрировали сопровождение реальных воздушных целей и провели начальные стрельбы.

Стоит добавить, что второй полк С-400 передан Минобороны России досрочно. Комплексы "Триумф" созданы для защиты от ударов авиации противника, а также обороны против стратегических, крылатых, баллистических ракет и радиоэлектронного противодействия.

С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе.